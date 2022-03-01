錼創科技-KY創（6854）於2月25日向證交所申請上市，今年首家創新板，也是自創新板開放來，第一家KY公司提出申請。

錼創科技-KY創董事長為李允立，目前公司資本額為10.09億元，主辦導券商為元大證券。去年證交所開放創新板申請上市來，去年4月間先有仁新提出申請，但後來主動撤回，再來是去年12月下旬，亞洲教育提出創新板申請，可望成為下半年第一家登板的公司。

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