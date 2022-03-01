錼創科技-KY創申請上市 首家KY股申請創新板 17:292022/03/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 錼創科技-KY創（6854）於2月25日向證交所申請上市，今年首家創新板，也是自創新板開放來，第一家KY公司提出申請。 錼創科技-KY創董事長為李允立，目前公司資本額為10.09億元，主辦導券商為元大證券。去年證交所開放創新板申請上市來，去年4月間先有仁新提出申請，但後來主動撤回，再來是去年12月下旬，亞洲教育提出創新板申請，可望成為下半年第一家登板的公司。 《基金》俄烏衝突升溫 多家投信暫停俄羅斯相關基金交易 《百貨股》客思達-KY董事會決議終止上市 每股收購價39.5元 #仁新 #亞洲教育 #創新板 #申請 #錼創科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》錼創申請第一上市 今年創新板首發 10:002022/02/28 財經 苗栗坤輿業主申請鑑界 控自救會占地 04:102022/02/26 地方新聞 烏克蘭正式申請加入歐盟 澤倫斯基盼「快速通關」 05:372022/03/01 國際 助學子翻轉未來 3／1新壽獎助學金申請開跑 11:102022/02/25 生活 農委會農漁民子女助學金3月1日開始受理 09:312022/02/25 財經 海外網購注意！關務署4月開始全面取消併袋通關 12:222022/02/28 財經 又一家具貿易業私有化 客思達-KY擬申請終止上市 21:512022/02/25 財經 首場主題式監理沙盒 開跑 04:102022/02/25 金融．稅務 石門水庫入園改車牌辨識 ７鄉鎮免費入園申請恐亂象 16:032022/03/01 寶島 柯拍板 防疫補助每日500元再延長 04:102022/02/26 地方新聞 農地違章工廠斷水斷電倒數20天 環團：落日期限勿跳票 10:572022/03/01 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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