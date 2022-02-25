網路家庭（8044）公告2021年財報，歸屬於母公司業主稅後純益約新台幣9744萬元，年減61.5％，每股稅後純益（EPS）為0.84元，較2020年2.16元遜色。

網家至2021年前三季累計稅後EPS尚有2.37元，全年EPS卻剩不到1元，對此，網家表示，第四季受到整體零售市場高度競爭、且適逢電商旺季，在商品促銷與行銷推廣費用上大幅增加。網家2021年累計營業費用53.14億元，較前一年增加13.5％。

此外，網家併購二十一世紀數位產生一次性費用影響，2021年度歸屬母公司業主稅後純益約新台幣9744萬元；營業利益2.41億元，較前年3.16億元減少23.7％。2021年每股稅後純益（EPS）為0.84元。

網家2021年營收485.79億元，再創歷年營收新高紀錄，較前一年度成長10.7％，持續維持雙位數穩健成長，惟獲利表現不如預期。

網家指出，2021年營運概況來看，PChome 24h購物用戶數已破1300萬，當中又以女性客群增長較多，進一步分析，26歲以下的用戶增加三成，55歲以上的用戶則提升四成。

PChome 24h購物站上，品牌旗艦館整體業績年增2倍，2022年將會增加更多品牌專館，此外，露天拍賣繼2019年與美國eBay共同推出平台整合跨境電商，2021年再和韓國最大電商Gmarket開啟合作，目前全站物件數已超過4.3億商品。

受到疫情影響，也帶動網家跨境電商高速成長。網家旗下聚焦日本市場的比比昂，全年訂單數相較前一年強勁增長近150％；布局東南亞的PChomeSEA 2021年的整體銷售額年成長超過5倍，顯示大東亞跨境生態圈的布局效益顯現。

另外，零接觸支付需求成長，網家旗下Pi錢包擴展線上、線下消費場景，會員數已突破130萬，2021年新增發票紀錄、樂天網銀掃碼支付、疫苗險等服務功能，使行動支付更加走進全民消費日常。

展望2022年，網家表示，將從電子商務、數位金融、倉儲物流三大板塊深化布局，以打造台灣最大的數位生活圈為目標。