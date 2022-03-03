宏遠2021年稅後淨利1.82億元 EPS 0.39元 18:392022/03/03 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠短鏈供應布局，且有轉單效應，紡纖紗、布、成衣一貫廠宏遠 （1460）3日公告2021年財報，稅後淨利1.82億元，每股盈餘(EPS)0.39元。與2020年稅後虧損9.36億元，已明顯轉虧為盈。 不過，宏遠董事會3日決議，今年不發放股利。並在6月16日召開股東常會。 宏遠指出，在多元生產據點布局，獲得品牌廠青睞，今年訂單能見度已到第二季，預期2022年營運仍可維持成長。 遠傳 今年EPS估2.83元 群電去年EPS 7.22元 擬配發5.2元現金股利 #宏遠 #稅後淨利 #EPS #布局 #短鏈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上洋營收獲利雙創新高 擬配息9元 18:092022/03/03 財經 第一金2021年獲利197.39億 創新高 18:222022/03/02 財經 永豐金法說報喜 今年現金股利上看0.86元 15:212022/03/03 財經 《金融股》永豐金近3年稅後淨利CAGR達20％ 15:572022/03/03 財經 股價指數期貨贏家專欄－英國富時100期 分批布局 04:102022/03/02 證券．權證 《半導體》茂矽去年獲利登近14年高 擬配息0.5元 07:442022/03/03 財經 《觀光股》安心去年每股賺3.07元 擬配息2.3元 11:082022/03/02 財經 15檔去年EPS翻倍 法人愛 04:102022/03/03 證券．權證 擴大工業電腦布局 仁寶收購普達案已完成 04:102022/03/03 產業．科技 《鋼鐵股》大成鋼Q1營收不看淡 法人首評喊價55元 17:392022/03/03 財經 科技股看旺 資金搶卡位 04:102022/03/03 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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