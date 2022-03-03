受惠短鏈供應布局，且有轉單效應，紡纖紗、布、成衣一貫廠宏遠 （1460）3日公告2021年財報，稅後淨利1.82億元，每股盈餘(EPS)0.39元。與2020年稅後虧損9.36億元，已明顯轉虧為盈。

不過，宏遠董事會3日決議，今年不發放股利。並在6月16日召開股東常會。

宏遠指出，在多元生產據點布局，獲得品牌廠青睞，今年訂單能見度已到第二季，預期2022年營運仍可維持成長。