兆豐金前二月獲利35.66億元 EPS 0.26元 20:032022/03/09 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐金9日公告，2月份金控稅後獲利21.53億元，截至2月底止累計獲利為35.66億元，EPS 0.26元，略低於去年前二月稅後獲利39.39億元，EPS 0.29元。 其中，2月份銀行稅後獲利14.09億元，票券5.63億元，產險0.4億，證券0.68億元，子公司裡目前以票券EPS累計0.7元為最高，產險以0.32元居次，銀行以0.29元居第三。 永捷去年EPS 0.28元 配發現金股息0.4元 實現季季高承諾 中磊2021年Q4 EPS1.49元全年最高 #兆豐金 #EPS #稅後獲利 #票券 #銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保瑞去年EPS 11.04元 擬配股4.5元 18:352022/03/09 財經 群光去年EPS 8.71元、配息6.1元 雙創歷史新高 18:022022/03/09 財經 亞泥EPS 4.7元、配息3.4元 04:102022/03/09 證券．權證 福懋去年EPS 1.27元 配發1元現金股利 18:352022/03/09 財經 達欣工2021年稅後淨利12.25億元 EPS3.78元、配息2.5元 20:432022/03/08 財經 第一金2月稅後淨利15.22億元 前2月EPS為0.23元 16:422022/03/08 財經 俄外貿銀行即日起展開人民幣存款業務 最高年利率8％ 17:032022/03/09 財經 《金融股》外資大提款 富邦金前2月EPS3.27元卻破5日線 09:482022/03/09 財經 今年全面調薪4％ 一銀逾六成行員年薪超過百萬 04:102022/03/09 金融．稅務 彰化銀行 2月份合併稅前盈餘8.57億元 14:552022/03/08 財經 《國際金融》歐股強力彈升 銀行股勁揚4.7% 17:202022/03/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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