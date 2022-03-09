兆豐金9日公告，2月份金控稅後獲利21.53億元，截至2月底止累計獲利為35.66億元，EPS 0.26元，略低於去年前二月稅後獲利39.39億元，EPS 0.29元。

其中，2月份銀行稅後獲利14.09億元，票券5.63億元，產險0.4億，證券0.68億元，子公司裡目前以票券EPS累計0.7元為最高，產險以0.32元居次，銀行以0.29元居第三。