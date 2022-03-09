保瑞（6472）受惠併購效益發威，去年合併營收、獲利均創下歷史新高，EPS 11.04元，董事會通過擬發放現金股利3.5元，股票股利1元，累積的盈餘獲利將計畫性地透過持續併購拓展營運版圖。

營運表現耀眼的保瑞，去合併營收49億元，年增172％，合併稅後淨利7.5億元，年成長30％（排除109年廉價購買利益，本業淨成長156％），EPS則為11.04元。該公司同步公告2月營收3.3億，稍受農曆春節營運天數與出貨影響。

保瑞表示，母公司持續聚焦口服製劑核心技術與CDMO業務拓展，營運穩定成長，同時積極佈局大分子領域事業。此外，子公司保瑞聯邦除了整合集團旗下全球藥品與保健食品之代理與經銷外，未來新劑型藥物開發也將成為營運主軸，以未被滿足的病患需求作為研發創新的發展方向，同時深化並擴展市場；除了業務運營，保瑞也於9日董事會宣布成立永續發展委員會，正式啟動保瑞的企業永續願景計畫。

董事長盛保熙表示，隨著集團不斷成長，保瑞持續強化公司治理績效與擴大社會公益參與，並率先於今年導入ISO14064溫室氣體盤查標準，設定短中長期降碳排目標，積極因應企業永續經營所面對的風險挑戰與機會，以美國CDMO大廠Catalent為例，該公司日前宣布截至2021上半年，全球旗下工廠已全面導入風電與太陽能，集團97％電力已使用再生能源，就是一個很好的學習典範。