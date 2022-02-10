在農曆年節假期旺季效應及1月疫情影響，宅配通(2642)1月營收繳出亮麗成績，單月營收達4.61億元，突破去年6月的4.25億元，創下歷史新高，年成長19.7％。

往年第四季到第一季，由於雙11、雙12等電商促銷旺季，加上農曆年節送禮，使得宅配需求大增，今年1月受到疫情與春節效應影響，甚至出現貨量暴增，採取部分低溫包裹停收及貨量控管，使得營收達到4.61億元，優於去年6月及雙11的表現。

宅配通是國內前三大宅配物流業者之一，客戶遍及國內各大電商及超商，去年前三季稅後淨利1.97億元，加上12月自結單月獲利0.12億元，已經達成2020年全年獲利數字，預期2021年全年獲利有望再創新高，獲利也是從2019年開始，連續3年創高表現。

宅配通持續在線上智能客服中心、智慧行控中心、轉運車智慧化派遣系統、智能化RFID籠車管理系統及棧板式跟隨車(AGV)平台等新系統，協助解決宅配物流業者的人力短缺、作業安全等問題，並持續優化營運管理，提升獲利能力。