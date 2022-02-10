根據路透社調查，日本元月幾個尚未出爐的經濟數據，包括核心消費者通膨、進出口貿易以及核心機械訂單，都應該不會有突出的表現，也讓外界質疑，日本的景氣復甦是不是再度失去動力。

路透社調查，日本元月核心CPI(消費者價格指數)可能僅年增0.3%，低於2021年12月的漲幅0.5%。專家學者分析，上個月的數值較低，可能跟比較基期較高有關，才使得增幅不夠大。若排除這些因子，日本元月核心通膨應該增幅不小。

農林中金總合研究所(Norinchukin Research Institute.)認為，日本進口商品價格一直在上漲，也影響到國內萎靡不振的售價。此外，外界普遍預估，日本央行2%的CPI目標還是未能達成，故現行量化超寬鬆的政策可望維持下去。

貿易數字方面，由於燃料以及原物料價格持續上漲，進口成本也同時大增下，預計日本元月可能出現8年來最大的貿易逆差。

目前粗估，貿易逆差為1.6兆日圓，約139億美元，創2014年元月以來最大。同時，日本元月份的進口可能增加37.1%，遠遠超過出口的16.5%。

衡量未來經濟成長的指標之一核心機械訂單，最新的數據預估月減1.8%，將是4個月以來首次下滑。

17日，日本的貿易數據與機械相關訂單將公布。緊接著在18日，日本CPI重要經濟報告也會出爐。