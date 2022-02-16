由於比較基期較低，以及景氣持續復甦，韓國元月就業人數創近22年最多，可說已回到疫前水準。

韓國16日官方資料指出，上個月就業人數達2695萬，年增114萬人。同時，也創自2000年3月以來最多，當時是121萬人。

從2021年3月迄今，韓國已連11個月人力市場的職缺都在增加。

2021年元月，因為新冠病毒的影響，韓國就業人數年減98.2萬，一度創下22年來最多。

失業人口方面，元月年減42.7萬至114萬，減少的數量也創2000年8月以來最多。至於失業率，上個月年減1.6%至4.1%。

元月份，韓國躉售與零售業從業人員減少，不過，旅館與餐飲等服務業連兩個月都在找人，製造業勞工也一樣增加。

不過，由於近日疫情急遽升溫，18日，韓國單日新確診者暴增並超過9萬大關，再度寫下歷史新高。因此，當地政府會不會祭出緊縮社交活動規定，進而影響到2月之後的人力市場，主要還是要看新冠病毒未來走向而定。