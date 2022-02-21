南僑（1702）今（21）日公告元月自結稅後純益9293萬元，年減10.8％，更比去年12月縮水33％，換算單月每股純益0.37元。

在此之前，南僑本月初已公告元月營收18.09億元，年增3.5％，月減12.6％。

南僑主管表示，元月獲利衰退主要因為大陸部分區域客戶有受到疫情影響；另外今年農曆春節比去年早，物流配送天數減少，銷量比起去年同期也跟著減少，影響到整體獲利表現。

南僑去年5月在上海A股掛牌的大陸子公司南僑食品集團（上海），昨天也同步在大陸公告元月歸屬母公司淨利2701萬元人民幣（約新台幣1.18憶元），較去年同期明顯衰退31.1％。

不過整體而言，南僑對於今年營運看法仍維持審慎樂觀，南僑總裁李勘文日前表示，整個市場因為疫情已經壓了兩年，只要疫情能夠慢慢趨緩，南僑今年包括台灣、大陸業績都可望成長。

法人認為，今年影響南僑獲利最大的變數在通膨，由於包括棕櫚油、奶油、小麥等各種烘焙原料價格齊漲，南僑擬視合適時機調整產品售價，這對於公司今年營收有利。但食品業對於價格敏感，尤其疫情下餐飲客戶承受不小壓力，南僑的成本能否順利轉嫁，將決定最後的獲利表現。