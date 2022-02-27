大陸「兩會」將於3月5日登場，目前大陸31個省區市增長目標均已公布，從地方GDP增速目標來看，大多數省份不低於5.5％，據預測，大陸2022年GDP增速目標將定為5.5％。

華夏時報報導，大陸政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才表示，大陸經濟要回歸常態化，回到5％～6％的合理區間，要把穩增長、穩大局放在突出位置。

中國人民銀行預計，2022年大陸GDP潛在增速大約5.5％左右。從地方GDP增速目標來看，大多數省份不低於5.5％，其中，有9個省份的經濟增長目標在7％及以上，海南以9％左右的目標達到大陸最高，西藏、寧夏、河南強勢逆襲，設定的2022年經濟增長目標高於2021年實際增速。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉則預計，2022年經濟增速可能回落至5％左右。考慮到GDP增速的下行趨勢，5％的GDP增速可視為經濟增長目標的下限。

業內人士指出，過於激進的目標可能導致政策大水漫灌，進而造成市場主體的行為扭曲，因此5％可能作為GDP增速的底線目標。