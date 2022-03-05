大陸5日公布最新政府工作報告，將2022年經濟增長目標設定為5.5％左右。專家分析，要實現上述目標難度不小，除了要看基建能否提前發力，另外防疫措施若能適度放寬，也會有利於內需復甦。

大陸國務院總理李克強5日公布政府工作報告，針對2022年的經濟增長目標，他表示，這是高基數上的中高速增長，「需要付出艱苦努力才能實現」；但也釋出信心，表示大陸經濟一定能頂住下行壓力，必將行穩致遠。

路透報導，德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，5.5％的目標比市場預測高，穩預期想法比較明確。惟實現目標困難很多，主要看基建能否提前發力，三四線城市的房地產需求能否復甦。而疫情防控常態化若能在執行層面稍微寬鬆，也會有利內需恢復。

野村證券中國首席經濟學家陸挺也認為，5.5％左右的目標要達成的難度非常高，因為出口面臨壓力，消費受疫情影響，房地產2022年會萎縮，預計房地產政策會進一步寬鬆，但幅度有限。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威則表示，經濟增長目標比較高，房地產政策似乎沒明顯調整，繼續強調「房住不炒」，認為達成2022年經濟增長目標面臨不小的困難。

中國民生銀行首席研究員溫彬分析，這一目標是必要的，也是能夠實現的。他表示，根據政府工作報告，經濟增速預期目標的設定，主要考慮穩就業保民生防風險的需要，並同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接。溫彬表示，穩增長的最終目的是促進就業、保障民生。預計2022年新畢業大學生1,076萬人，比上年多增加了167萬人，創歷史新高，就業壓力明顯大於2021年，必須保持必要的經濟增速。此外，部分企業、行業、地方政府還面臨一定的債務壓力，也需要保持適當的經濟增速才能防止出現債務風險。