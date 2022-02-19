將於今年7月12到24日在印尼雅加達舉行的亞洲盃男籃錦標賽分組名單抽籤結果出爐，中華隊跟中國大陸、韓國、巴林被分配到B組，屆時各組預賽第1球隊將直接晉級8強，分組第2與第3球隊則有機會交叉對決爭取8強門票，假如中華隊落到B組第2或第3，將會遇上A組第3或第2。

整個亞洲盃分組抽籤結果如下：(A組)印尼、沙烏地阿拉伯、約旦與澳洲；(B組)中華隊、中國大陸、韓國與巴林；(C組)日本、伊朗、哈薩克與敘利亞；(D組)印度、黎巴嫩、菲律賓與紐西蘭，中華隊最基本必須擊敗巴林，才有機會晉級下一輪賽事。

中華男籃去年經歷兩場關島附加賽，才驚險拿到亞洲盃最後門票晉級會內賽，如今隨著全新歸化，且目前效力台南獵鷹的阿提諾加入，只要當時包含陳盈駿、林庭謙、劉錚、林韋翰等效力大陸CBA好手能夠加入，中華隊或許可以力拚8強門票，甚至挑戰闖進前4強。