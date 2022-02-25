中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇25日在大陸《環球時報》撰文指出，韓國3月9日將舉行總統大選，目前進步陣營候選人李在明和保守陣營候選人尹錫悅兩強爭霸，選戰膠著，折射出的政治生態，尤其是涉中動向，令人擔憂。

項昊宇表示，一是政壇格局保守化。文在寅政府執政5年來，其「融北親中」政策取向受到保守派及其主要媒體嚴厲抨擊。如今不滿於房價和貧富差距等社會問題的年輕一代也更傾向於支持在野勢力。

二是民粹主義抬頭。兩大陣營候選人抓住對方醜聞相互攻訐，爭相發表民粹承諾。圍繞北京冬奧會上的所謂「韓服爭議」「不公正判罰」，韓國輿論掀起一波「反中」浪潮。尹錫悅甚至提出「重置」對中關係的主張，宣稱將積極配合美國的「印太戰略」，加入美日印澳四邊安全機制，考慮追加部署「薩德」飛彈系統。李在明稱要擊沉非法捕撈的中國漁船。

三是美西方藉機挑撥中韓民意。文在寅政府對美國選邊站要求採取「模糊」戰略，韓國成為美國打造「遏中同盟體系」的短板。最近美國看到有機可趁，加緊煽風點火，挑撥中韓民意。「韓服爭議」出現後，美國駐韓使館代辦在推特上發布身著「韓服」照片。美國智庫稱分別有83％和60％的韓國民眾視中國為安全或經濟「威脅」。一些西方媒體對韓國大選報導片面聚焦涉中因素。

項昊宇認為，在中美博弈加劇大背景下，如何處理對美、對中關係，一直是韓國政治重大焦點議題。文在寅執政期間，基於「安全上靠美國，經濟上靠中國」的現實，對外政策展現出高度現實理性特點與平衡自主訴求。並未完全追隨美國的反中鼓點起舞，從而保證中韓關係穩定向好勢頭。未來無論誰執政，韓國新領導人需要從大選的喧囂中冷靜下來，從國家長遠利益出發思考對中政策取向。

項昊宇稱，政治上，需要排除意識形態和民族主義情緒干擾。建交30年來，中韓關係之所能取得長足進展，最重要的經驗就是兩國超越意識形態分歧，求同存異。中國理解韓國特殊的歷史遭遇和地緣處境，韓國也應把控好衝動，對中政策不能被狹隘的民粹主義綁架。唯有端正心態，做到相互尊重，才能切斷「民意泡沫」的惡性循環。

經濟上，應當把握互利共贏的正確方向。2021年，中韓雙邊貿易額逆勢增長。中國是韓國最大交易夥伴，韓國是中國第四大貿易對象國。韓國對中經濟關係固然存在一些問題，但不影響兩國合作互利雙贏的基本面。

安全上，堅持以維護半島和平穩定為先。「薩德」問題事關中國重大安全利益和東北亞戰略穩定，曾給中韓關係帶來嚴重衝擊，教訓深刻。韓國新政府需要極其慎重地考慮評估有關政策後果，切不可重蹈覆轍。韓國強化韓美同盟，也需堅持聚焦朝鮮半島和平穩定這一課題。對美國拉緊對韓同盟時的「遏壓中朝」政策取向，保持戰略清醒。