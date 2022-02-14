移民署為提供新住民及其子女適當關懷與獎勵，每年提供總金額超過千萬獎的助學金，即日起到3月14日受理報名，一但符合資格將在5月下旬公布獲獎名單，核發3000元至3萬元不等的獎助學金

移民署指出，新住民及其子女培力與獎助學金計畫，自2012年起舉辦，迄今已有10年，受益人數超過3萬5000人，包括優秀、清寒獎（助）學金、特殊才能獎勵金、總統教育獎勵金及新住民證照獎勵金，依申請獎項不同，提供3000到3萬元不等的獎金。

新住民張秀萍在2020年度獲得甲級證照獎勵金，她因喜歡看客人穿上自己做的衣服，不斷學習服裝打版、穿搭的技巧，考取勞動部全國技術士技能檢定「女裝類甲級證照」，現在已經在家開工作室，從事教學工作，獲得3萬元獎勵金。

有關計畫相關資訊，可逕至移民署全球資訊網(https：／／www.immigration.gov.tw)與新住民培力發展資訊網(https：／／ifi.immigration.gov.tw)查詢或下載