阿良(化名)於2000年起任職於知名外商，退休前在公司擔任主管，任職期間公司曾以2008年發生金融海嘯為由每月減薪15％，在阿良也曾為公司取得多項專利，直到離職後，阿良向新北勞工局求助並申請勞資爭議調解，請求公司補付減薪工資、分紅、專利及投資獎金。

勞工局安排召開調解會議，雖然公司於調解會上主張減薪有經阿良同意，並否認未有阿良主張申請的專利數量，且主張無發放投資獎金的義務，但透過調解人居中調處，最後公司同意給付約3000萬元和解金。

負責本案調處的陳進城調解人說，「一開始看到勞方請求金額的時候，不太敢置信，因為金額實在是太龐大了！」即便擁有15年調處經驗，仍然難掩緊張的情緒，「繕打會議紀錄的時候特別重複的檢查了5、6次，避免金額出錯」，勞資雙方最終能夠達成協議，有為勞工爭取到權益，才鬆了一口氣，「萬萬沒想到召開一次調解會議就能達成和解！」。

勞工局長陳瑞嘉表示，受新冠肺炎疫情影響，減班休息(無薪假)人數急劇攀升，失業率創近年新高，新北市勞資爭議調處案量已連續2年突破4700件，去年達到了4720件，其中前二名爭議類型分別為工資、加班費爭議1964件(42％)及請求資遣費爭議1334件(28％)，佔所有爭議類型的7成，經統計和解率約67％，為勞工爭取金額達3億278萬元。

勞工局進一步說明，勞資爭議處理法所訂「調解」，是訴訟以外紛爭解決機制的一環，勞工局及委託民間的協會均會指派經驗豐富的獨任調解人，積極在勞雇雙方各自主張間，尋求雙方可接受的方案，只要經調解成立，效力等同於爭議雙方當事人間的契約，相較於訴訟，除免負擔任何費用、迅速解決爭議，更能達到息訟止紛的結果。

勞工局提醒，勞工朋友遇有勞資相關疑難雜症，歡迎多加利用「免費律師勞工法令諮詢」服務，遇到權益受損，「勞資調解便利通」24小時線上受理服務。更多資訊，可至「新北勞動雲」網站查詢（https：／／ilabor.ntpc.gov.tw）。