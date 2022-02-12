2022年台北市長選戰將近，被視為最強人選的國民黨立委蔣萬安，被民進黨北市議員王世堅批評是不犯錯、不得罪、不決定的「三不軟男」，對此蔣萬安上午神回一句「世堅議員不是扶龍王嗎？」王世堅則細說，確實啦，但要參選首都市長若只靠家世和形象，還遠遠不夠。

王世堅日前批評蔣萬安是暖男，但千萬不要是「軟男」，還說他處理事情的決斷力不如潛在對手、台北市副市長黃珊珊。對此，蔣萬安笑稱「世堅議員不是扶龍王嗎？」感謝對方有看到他的暖，也說接下來會更努力讓民眾看到自己的堅持信念。

對此，王世堅下午受訪表示，蔣萬安說他是扶龍王「也沒錯啦」，如前總統馬英九被他一路罵到當總統，前高雄市長韓國瑜也被罵到當市長，但蔣萬安別忘了，當自己不罵的時候，馬、韓他們都退步了，所以被罵罵講講總是好的。

王世堅透露，自己對蔣萬安有份期許，因為對方是蔣家的後代享有光芒，自然而然要面對蔣家過去對台灣所做的一切惡質作為，也必須承擔、接受台灣人民的檢驗，並正式向台灣人民認錯道歉，會特別關注蔣萬安，主因是蔣為加害者的後代，自己則是受害者的後代，有特殊關係。

「要參選台北市長，只靠形象、家世就想讓市民青睞，這樣選選不夠！」王世堅直言，自己從未在立法院上，看到蔣萬安對國家定位或政策執行上有好的說明和執行，未來若要當市長，需要的不只是政策理念的說明，首要面對的是對事情的態度和解決問題的能力。

至於蔣萬安能否成為「扶龍王」所扶持的「龍」？王世堅則笑說，客觀說蔣萬安的學歷和外表及從政經歷都很完整，還算符合資格，但光是既有條件不夠，要能夠解決問題，要能提出大政方針，才能說服全體國民。

王世堅酸，「如果只是個人修養好、暖男、好好先生，那乾脆在學校教書當教授、學者不是很好嗎？」雖然獨善其身沒問題，但擔任立法委員期間還要爭取台北市長，就要兼善天下，這方面蔣還有大段距離，反觀民進黨陳時中、林佳龍，不但獨善其身過去也曾展現兼善天下能力。