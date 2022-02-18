對於年底台北市長選戰是否出現棄保效應，台北市副市長黃珊珊16日說，若要靠棄保方式才能勝利，那未來不用挑選候選人，「提個豬頭就要當選，台北市民會這麼傻？」但她強調沒有指涉誰。對此，台北市議員游淑慧今(18日)在臉書曝光一張畫面，也就是「忠孝西路上好好的人行道被刨掉」，並問「請問這種行為叫？不接地氣還是豬頭？」

游淑慧在臉書指出，政府常常會為了消耗預算而胡亂做工程，舉個例子，之前曾接到民眾檢舉忠孝西路上好好的人行道被刨掉，然後要花數千萬要重做，「可笑的是，當我把『準備刨掉』的人行道照片給柯市長看時，他居然以為『那是新做好的』，還稱讚說做得不錯啊。嗯，我傻眼跟他說『欸這是你們準備打掉的』」。

「這不叫浪費什麼叫浪費？」游淑慧感慨地說，走在台北市的人行道上，有許多20年都還沒有重新鋪過的老舊破損人行道，連許多在醫院跟小學附近的破舊人行道， 都說要編預算、 排序等，後來經過她的質詢跟要求底下，才擴編8000萬，優先更換在學校及醫院的老舊破損人行道。

游淑慧提到，台北市更換老舊人行道的速度緩慢，要超過50年才有可能重新更換一次，做都來不及了，還把好好的東西打掉，「請問這種行為叫？不接地氣還是豬頭？」此文曝光後，有網友在底下留言表示，「是不接地氣的豬頭！接地氣的豬頭也不ok！貴黨黨中央實力也不容小覷啊！姐要盯緊啊」、「人民百姓的納稅錢超好用」、「預算太多？」「預算可以這樣隨便亂花，市政府真的了不起」。

不過，對於豬頭說引爭議，黃珊珊今表示，她是在評論大家應該要努力，而不是靠著別人或著影響別人，蔣萬安應該不是這樣的人，她不想說是對號入座，想講的是大家都要努力不是嗎？不努力才會有這問題。