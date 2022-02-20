資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

對於有一名女大生17日在網路爆料，入住集中檢疫所隔離，但家人送的零食餅乾及便當，都被檢疫人員翻過，令她不滿痛批「完全把我們當犯人在看待」。資深媒體人黃暐瀚直言，陳時中作法太過強硬，會引來反感，這對他參選市長是不利的！

一名女大生17日在網路爆料，入住集中檢疫所隔離，但家人送的零食餅乾及便當，都被檢疫人員翻過，令她不滿痛批「完全把我們當犯人在看待」。疫情指揮官陳時中昨日在記者會中表示，先前曾經查獲多起違禁品和毒品情況，所以檢查是必要的，但這說法網友並不買單，並怒罵「這不是監獄，隔離根本是自費坐牢。」

昨日陳時中於疫情記者會中回應，集中檢疫所裡查到很多次民眾夾帶毒品紀錄，因此檢查可能還是需要，但讓民眾有這樣的感覺，會提醒集中檢疫所做相關檢查時盡量不要破壞，盡量注意細節。

資深媒體人黃暐瀚20日在《新聞大白話》指出，這件事在網路上炸鍋，因為這是隔離者還是犯人？連人權都被剝奪？如果有多起違禁品事件，請指揮中心說明到底哪幾件？事後怎處理？是無差別嗎？海關也會檢查，但也不會翻攪！要給民眾一個交代，陳時中作法太過強硬，會引來反感，這對他參選市長是不利的！