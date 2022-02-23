台北市南港區東明社宅繼去年8月傳出玻璃爆裂意外後，近日狀況又重演，惹得住戶人心惶惶。市議員游淑慧今再爆料，該社宅先後傳出30起玻璃碎裂案，品質實在堪慮，但北市都發局卻始終未將碎片送驗，難以釐清是否為產品問題和責任歸屬，要求北市府啟動調查並建立SOP，未來遇到相關問題也能比照辦理。

戶數達700戶、量體又大的東明社宅，是目前北市完工社宅中擁有最多戶數的一棟，但2020年開放入住後，陸續有住戶向北市議員李明賢陳情，抱怨電梯夾人、受困的案件，去年還發生浴室玻璃門突然爆裂，近日狀況又重演，但都發局僅回覆一切正常，只會協助個案修繕貼膜。

游淑慧今邀集都發局和住戶討論近日缺失，最後得出7大結論，包括居室內所有清玻璃設計處都要加貼防爆貼膜；浴室玻璃為第1階段施工，都發局原本規畫6個月施工期，將大幅縮短為2個月內完成，浴室玻璃貼膜完成之後，再陸續施工其他清玻璃隔間。

接著，游淑慧認為先前30起玻璃碎裂案「不會都是倒霉」，可能是玻璃品質出問題，她雖反覆詢問都發局，但對方總制式性回覆「裝的都是合格玻璃」，她要求若還有發生碎裂事件，必須將碎裂玻璃送交檢驗，釐清是不是產品本身問題和責任歸屬。

至於電梯卡人問題，游淑慧說，會再提供3個月觀察期，如仍未能明顯改善，都發局即需評估終極措施，要求業者更換電梯機具；保全人員不足問題也須把管理費收入、和物管所需支出做出分析，評估是否能增聘一員；停車場月租者和臨停者分樓層行駛管理則會再開會協調。

游淑慧說，東明這次發生這麼多工程品質瑕疵，營造廠跟監造單位究竟有沒有責任，她要求北市府應後續啟動調查，畢竟這是一個700戶基地，要拿出管理能力，「如果東明社宅的問題都能解決， 其他社宅遇到的問題，也就能夠按照同樣的SOP。」