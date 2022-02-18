年底台北市長選戰，藍綠白三大陣營都期盼能推出最強人選來角逐市長大位。媒體最新民調顯示，國民黨可能候選人蔣萬安獲得34.62%支持度，無黨籍的台北市副市長黃珊珊則獲得22.65%支持度，衛福部長陳時中則獲得18.38%支持度，前台中市長林佳龍緊追其後，獲得11.75%支持度。對此，「台灣民意基金會」董事長游盈隆直言，現在有人在談棄保，時間還太早，還有得看。

媒體《Nownews今日新聞網》15日以「如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰？」為題，進行網路投票民調，截至16日，國民黨可能候選人蔣萬安獲得34.62%支持度，無黨籍的台北市副市長黃珊珊則獲得22.65%支持度，衛福部長陳時中則獲得18.38%支持度，前台中市長林佳龍緊追其後，獲得11.75%支持度。

游盈隆17日在《中天新聞》政論節目「新聞千里馬」，探討2022選情，主持人馬千惠詢問游盈隆，「包括此民調在內及《ETtoday新聞雲》等多份民調，都顯示黃珊珊的支持度越來越高，有可能未來會變成『正三角』，三腳督的局面嗎？」

游盈隆說，自己沒做過台北市長民調，所以目前沒有數據可談，但是，以個人觀察來看，民調各有各的立場，有些是捧黃珊珊，有些是打壓她，所以現在就變成「民調戰」。

游盈隆強調，外界現在看選戰可能會有一個盲點，即現在誰民調高誰就贏，蔣萬安民調高，他就會當選嗎？並非如此，因為國民黨面臨「4缺1不利」，在台北市也是一樣的情況，國民黨憑什麼覺得，蔣萬安就一定會贏？現在有人在談棄保，時間還太早，各陣營候選人之後有什麼醜聞會爆發，誰也不知道，還有得看。

游盈隆補充，「4缺1不利」即「蔡英文民調已不像2018年時這麼低、政黨認同度差距擴大、沒有公投因素影響，以及沒有韓流。且台灣民眾黨崛起對國民黨選情不利」。