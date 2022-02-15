台北市副市長黃珊珊近日一篇臉書貼文稱前總統馬英九「不食人間煙火」等語，引發藍白陣營隔空交火，對此，資深媒體人黃創夏表示，黃珊珊這一手夠狠，看似在打馬英九，其實是「珊珊舞劍，意在萬安」！

黃創夏今（15日）在臉書發文表示，黃珊珊攻擊馬英九，是「珊珊舞劍，意在萬安」，提醒台北市民長得好看的男人雖然無害，但可能無用，只能說「黃珊珊這一手，夠狠」。

黃創夏強調，馬英九在1998年參選台北市長選戰時，面對民進黨的攻勢，其身旁有前黨主席吳伯雄、前駐美代表金溥聰等人在旁協助，才能過關；然而現在的國民黨，有像吳伯雄等有志之士來幫蔣萬安打選戰？而蔣萬安僅憑自身特質，就能扛得住大任嗎？

對於蔣萬安的選情是否夠穩，外界仍有不少疑慮。《中時新聞網》10日在專欄《時評》中也曾分析，蔣萬安雖然現在民調領先十幾趴，但極可能會開高走低，且蔣萬安對其蔣家血統的認知意義，至今仍處於若即若離、不清不楚的模糊狀態，更不能表現出對自己爭取台北市長選戰勝利的足夠覺悟，這都會讓支持者逐漸擔心他能否挺得住如此高強度的選戰。