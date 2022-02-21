國民黨3月5日改選中常會，卻被黨內基層質疑換票聯盟、請客送禮陋習再現。國民黨中央今天特別開記者會，國民黨考紀會主委李貴敏呼籲參選中常委的黨內同志要遵守當初參選承諾，不容許有踩紅線行為發生，她也公布檢舉專線與信箱，歡迎全民一起來監督國民黨黨內選舉。

李貴敏表示，中常委參選人在參選時就填具參選承諾，承諾裡面有提到絕對不會做任何請客送禮賄選，或以其他不正當方式競選，因此參選同志要自律，違反當時承諾的，就算選上了也沒法當選，國民黨是正派政黨，不容許有踩紅線的行為產生。

至於外界質疑李貴敏作為考紀會主委卻參選中常委，有球員兼裁判之嫌。李貴敏今對此回應，黨內對於所有事項都有規範，她作為黨員，參與黨內選舉是權利跟義務，「我坦誠講，我對國民黨有期望跟期待，希望要能夠在中常會上彰顯。」

而黨內中央委員連署希望每年召開一次的中央委員會議能改成每三個月召開一次，組發會主委許宇甄對此表示，黨章規定每年召開一次中央委員會議，若中央委員希望改成每三個月召開一次，可以提案，全代會通過後便可以做改變。

此外，媒體報導「鎢鋼大王」廖萬隆轉幫民眾黨，國民黨副祕書長王育敏表示，廖萬隆確實還是國民黨員，但他沒有黨職，相關新聞仍屬傳聞，未受本人證實。也沒有所謂跳船說，反而最近有5萬多黨員回到國民黨，包含中廣董事長趙少康，年底選戰中，國民黨仍是最大在野黨，大家團結打這場選戰，相信能夠有所斬獲。