綠營決定提名35席，除現任26席外，有9個選區將再增提1席。（本報檔案照片）

年底九合一大選戰進入倒數，藍、綠為搶攻市議會議員席次全面展開運籌帷幄！藍營初估擬提名36席除現任32席外，有4個選區將各增加提名1席，目前正聽取地方各界意見；綠營決定提名35席，除現任26席外，有9個選區將再增提1席。加上民眾黨、時代力量、無黨等，預期年底將有近百名戰將競逐65席。

國民黨市黨部主委林敏霖說，65席市議員中，藍營目前有32席，初估今年選戰有4個選區可增加1席，分別是第10選區（中西）、第11選區（東南）、第1選區（甲安埔）及第17選區原住民。中西區應選3席藍營現任有張彥彤，國民黨擬提2席，前公平里長陳駿霖本屆參選落選頭，今年將捲土重來。

林敏霖表示，東南區應選5席，藍營現任李中及羅廷瑋，國民黨有意提3席，前市議員林霈涵將披藍袍再戰。甲安埔應選3席，藍營現任只李榮鴻，將由兒子李文傑接棒，國民黨要再增提1席，前市議員楊永昌之子楊啟邦將再出征投入選戰。17選區原住民，現任為無黨朱元宏，國民黨將提名1席。

民進黨市黨部主委李天生指出，民進黨現有26席，將增加6席及3名原住民席次；增加的6席分別是第13選區（大里霧峰）、第9選區（北區）、第8選區（北屯）、第5選區（潭雅神）、第4選區（豐原后里）、第2選區（清沙梧）各增1席。正國會的3名女將蔡美華、廖芝晏、林佳儀，分別爭取大里霧峰、豐原后里、清沙梧提名機會。

大里、霧峰區應選5席，綠營現任李天生、林德宇，綠營將2加1席，老將張芬郁及新人蔡美華、賴美連等，3名女將爭取1席提名。北區應選3席，綠營要提名2席，現任賴佳微爭取連任外，新人楊宗澧及陳俞融將競逐。

北屯區應選6席，綠營現任曾朝榮、謝明源，綠營擬2加1席，曾朝榮將爭取連任外，謝明源由女兒謝家宜接棒，前市議員王岳彬及蔡雅玲、新人平和里長林煜舜、新人廖士毅亦將投入參選。潭子、大雅、神岡應選6席，綠營現任周永鴻與蕭隆澤2席，綠營將提3席，前市議員張雅旻及林義偉都將再投入選戰。

豐原、后里區應選5席，綠營現任只有謝志忠，綠營擬提名N＋1席，謝志忠爭取連任外，女將前市議員翁美春及廖芝晏將投入選戰。清水、沙鹿、梧棲區應選5席，綠營現任有王立任、楊典忠，綠營要提名N＋1席，正國會的林佳儀積極奔走爭取支持。