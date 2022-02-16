年底台北市長選戰恐出現「三腳督」，國民黨立委蔣萬安被視為最強人選，衛福部長陳時中也是熱門人選。有意備戰年底選舉的北市副市長黃珊珊認為，陳時中有防疫專業，但缺乏城市經營經驗，兩人角度不同，至於蔣萬安，她則說大家都要努力，才能爭取選民認同，她也駁斥棄保說，還酸現在不努力，想用棄保方式勝利，「提個豬頭就要當選，台北市民會這麼傻？」

根據媒體最新民調顯示，蔣萬安約有37.4％、陳時中31.3％、黃珊珊僅有18.6％，外界認為黃珊珊贏面不大，但有機會左右整體選情，成為蔣萬安上位的最大威脅者，未來更可能出現棄保效應，屆時黃珊珊恐流失許多票源。

黃珊珊今接受資深媒體人黃光芹專訪。她先是分析，台北市並非傳統黨政結構，否則柯文哲不會連任，目前北市政治分三大塊，除藍綠之外，還有一塊最大的非藍非綠區，她認為先把事情做好就會讓人欣賞，如果只有顏色不做事、只為政黨利益是很悲哀的事。

對於選戰是否會出現棄保效應，她認為對自己沒有信心才會覺得被棄保，還意有所指表示「現在不努力，要用棄保方式才能勝利，那棄保後要幹什麼，不用挑選人嗎，提個豬頭就要當選，台北市民會這麼傻？」

但黃珊珊強調自己沒有指涉誰，因為不見得是這三個人選，不過她又用公司比喻，如果有長官逢迎拍馬屁卻升官，另個人努力做事卻沒收穫，這公司有什麼前途，她也希望民眾平時若看不起投機上位、靠裙帶關係的人，選舉時也應用此檢視候選人，別因為藍綠放棄原則。

黃珊珊強調，大家都說要選賢與能，怎麼到選舉就忘記原則，她認為成天看民調數字沒意義，重點是做好自己的事，因為福國利民不是口號，人民感受才是主要。至於民調第三毫無贏面，她則說選戰都還沒開打，難道第三名就不用比賽了嗎，只要比賽公平，還是要有運動家精神。