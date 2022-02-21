縣市長選舉將在年底登場，各政黨無不積極展開布局。值得注意的是，有不少立委表態有意投入縣市長選戰，或是頻頻被點名是可能參選的熱門人選。不過，若立委要參與選縣市長選舉，是否應該主動辭職？根據一份民調顯示，有45.3%民眾認為沒有必要，42.3%認為有必要。

雖然距離年底選戰還有一段時間，但有不少立委表態投入選戰，或是頻頻被點名可能參選，比如國民黨立委蔣萬安就被看好會出戰台北市長選戰；國民黨立委許淑華在初選中勝出後，也開始積極跑行程布局選戰；同時，民進黨立委蔡其昌和何欣純，近來一直都被視為是挑戰現任市長盧秀燕的熱門人選；民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄和周春米也為了爭取屏東縣長候選人提名，早早就開始廝殺。

對此，《美麗島電子報》以「根據新聞報導有幾位不同政黨的區域立委要參加年底縣市長選舉，您認為在投票前他們有沒有必要主動辭職？如果區域立委辭職，依照法律要在3個月以內補選」為題，詢問民眾意見。

民調結果顯示，有45.3%民眾認為沒有必要辭掉區域立委，20.5%認為宣布參選時應辭職，12.4%認為被政黨提名時應辭職，9.4%認為投票前的3個月以內應辭職，未明確回答的有12.4%。《美麗島電子報》指出，民眾對此議題看法非常分歧，也可能成為選舉攻防話題。