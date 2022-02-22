中共會不會在俄烏戰爭爆發後武力犯台，台灣民意基金會最新民調顯示，高達6成3認為不可能；連民進黨支持者都有6成6認為不可能。台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，就算中共軍機兩年來已經有無數次擾台行動，航母戰鬥群也多次繞台演訓，但絕大多數台灣人不認為中共可能隨時武力犯台，藍綠支持者對此開始有共識，很罕見。

民調顯示，俄烏戰爭爆發後，中共是否武力犯台？7.1％非常可能，19.5％還算可能，42.7％不太可能，20.2％一點也不可能，10.5％沒意見、不知道、拒答。

他分析，民進黨認同者中，6成6認為中共在目前情況下不可能隨時會出兵攻打台灣，甚至當俄烏戰爭爆發之後也是如此，只有2成9認為有可能；國民黨認同者也有6成6認為不可能，只有2成7認為可能。

從年齡層，20-54歲和55歲以上的人相比，年紀較輕的人危機意識比較強，但絕對多數的人是持著老神在在的態度，對中共隨時會武力犯台的說法不以為然。 教育程度越高，危機意識較強；但初中及以上教育程度者中皆有超過6成的人覺得中共不可能隨時武力犯台。

至於俄羅斯可不可能在未來一兩個星期內出兵攻打烏克蘭？民調顯示，4.5％非常可能，17.5％還算可能，42.9％不太可能，8.4％一點也不可能，11.1％ 沒意見，15.6％不知道。2成2感覺俄烏之間有可能，5成1認為不可能。由此可見，過半數台灣成年人對可能一觸即發的俄烏戰爭並不憂心 。

美國總統拜登宣示「美軍不會進入烏克蘭境內，包括撤僑，否則將會是世界大 戰」，最新民意顯示，2.7％非 常欣賞，23％還算欣賞，32.9％不太欣賞，18.2％一點也不欣賞，12.9％沒意見，10.3％不知道、拒答。2成6欣賞拜登的作法，5成1不欣賞；除了中性選民，其他各政黨支持者及省籍族群，過半數以上的人都不欣賞拜登這項作法。各黨在敏感性政治問題上立場一致，可說是很罕見。