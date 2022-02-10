官場現形! 5警所長即興"弄獅"綵衣娛"官"│中視新聞 20210225

臉書《靠北警察》諷刺發文。（截自臉書《靠北警察》）

臉書《待轉區就是一個格子齁》發文感嘆。（截自臉書《待轉區就是一個格子齁》）

高雄市前鎮分局草衙派出所警員除夕夜當晚值勤，在派出所內「舞獅」和用玩具手槍撒錢，也有男警將紙鈔塞褲檔，影片瘋傳後雖多數人認為「大過年討個歡喜，笑笑就好」，但高雄市警局卻對10名相關警員祭出破紀錄的25支申誡。對照去年苓雅分局分局長梁東山慶生會，5位所長弄獅「綵衣娛『官』」，最後僅分局出面道歉，臉書《待轉區就是一個格子齁》感嘆：「官啊」。

前鎮分局草衙派出所警員在春節除夕夜當晚，值班和備勤同仁在晚餐後，因派出所內沒有民眾，眾人一時興起，先由1名女警身穿「美國隊長」的緊身裝，和1名男警玩起「弄獅」在派出所踩犯人椅、繞辦公室拜年的動作，引發現場同仁哄堂大笑；後來有員警拿玩具手槍噴出「千元鈔票」，象徵「恭喜發財」，1名男警因玩得過嗨，當場將鈔票塞進褲檔，眾人在歡笑中過除夕夜。

影片網路瘋傳，市警局定調嚴厲懲處草衙派出所後，事後傳出，共對草衙所相關參與「舞獅」影片的警員以及草衙所正、副所長等10人共祭出25支申誡，創下高雄警局非「警察違紀案」的單一個案中申誡最多次的紀錄。

不過回顧去年2月，高雄市苓雅分局分局長梁東山58歲生日，同仁趁開會時間辦慶生趴，轄區5位所長，更即興拿起外套弄獅，逗得長官有夠樂，但畫面被傳上網路，網友回應，官場現形記，綵衣娛親，舞獅升官，真的是噁心文化。事後，苓雅分局僅表示對影片觀感不佳部分，深感歉意並注意檢討改進。

對此，臉書《靠北警察》發文：「舞獅可以，但只限娛樂長官啦」，網友回應：「早知道就說是幫分局長慶祝過年了」、「我們一視同仁，但基層不是人」、「官校的才是警察，你們只是臨時工」。臉書《待轉區就是一個格子齁》則嘆：「除夕夜基層苦中作樂遭送十七申誡，幹部帶頭弄獅拍拍馬屁僅一句道歉。官啊........」。

不過針對相關處分，前鎮警分局強調，該起懲處案是對於草衙派出所勤務時間，因勤務未落實、拍攝與公務無關的不雅影片上傳公務群組等，依員警違反勤務紀律、警察機關使用即時通訊軟體注意事項的規定，及幹部未善盡內部管理之責，視個別情節予以究責。

此外，分局也因影片中的9名員警未戴口罩，依違反傳染病防治法規定，在主管機關衛生局未主動了解下，逕自將9人移送衛生局裁處，讓聞訊的高雄員警直指「太離譜」、「長官趕盡殺絕，難怪派出所同仁一片士氣低迷」。