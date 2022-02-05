農曆春節期間，協和派出所員警，依舊秉持著促進人民福利的警察價值，特別準備了豐富的物資走入社區探訪轄內弱勢民眾，叮嚀長者天冷要做好保暖工作。(警方提供)

農曆春節期間，台中市第六分局協和派出所員警，依舊秉持著促進人民福利的警察價值，特別準備了豐富的物資走入社區探訪轄內弱勢民眾，叮嚀長者天冷要做好保暖工作，同時呼籲在外遊子再忙也要撥通電話關心獨居的長輩們，十足展現了關懷弱勢、擁抱社區、服務民眾的精神。

警方指出，為使轄內獨居老人及弱勢家庭有足夠的物資度過冷冬，迎接農曆春節，協和派出所員警與協和里里長陳靖益，日前一同至轄區內貧困及獨居的弱勢家庭進行關懷慰問，並提供各項生活所需物資，寒冬送暖之舉，猶如雪中送炭，讓受到協助的民眾溫暖在心頭。

警方表示，111年加強重要節日安全維護工作期間，警方除了維持治、交安平穩外，亦加強為民服務工作，此次關懷社區弱勢的活動，派出所送上的物資，也許稱不上是幫大忙，但警方期許能以自身的棉薄之力，喚起各界善心人士的迴響，共同為弱勢民眾送上溫暖的祝福，讓他們能衣食無缺安心過好年。