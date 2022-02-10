嘉義市崇陽古道花燈洋溢舊懷風。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

正月15日元宵節將近，嘉義市政府往年會發放元宵節小提燈，讓親子有歡樂鬧元宵的氣氛，頗受歡迎，市府民政處10日表示，遵循中央春節期間防疫從嚴的原則，今年取消發送小提燈，但歡迎民眾觀賞社區及宮廟的花燈。

市府民政處長劉美鳳指出，九華山地藏庵、天后宮、林森里雲霄古道、朝陽里崇陽古道等宮廟及社區的花燈都很有特色，漫步在社區及宮廟賞花燈，可感受元宵節歡樂氣氛，也分散人潮，降低可能群聚的風險。

劉美鳳指出，東區公所用百盞「古仔燈」加「題字的古仔燈籠」布置崇陽古道，搭配現代化的LED燈條及沿途植栽美化，有往昔古道溫馨的懷舊氛圍。

九華山地藏庵總幹事蔡孟君說，董事長黃俊森期許今年廟埕的燈飾布置能別出心裁，因而廟方與市府教育處合作，邀請大同國小及蘭潭國中的師生一起創作750個彩繪燈籠，燈籠採用壓克力油彩繪製於布面上，五顏六色，很繽紛亮麗。

蔡孟君說，整片燈飾就是1部經文，廟方提供《地藏庵菩薩本願經》，由大同國小老師指導500名學生彩繪燈籠，每名學生抄寫1小段經文，學生抄寫經文之前先進行靜心虔敬儀式，為自己、家人與嘉義市祈福，完整的經文分布在500個燈籠上，呼應地藏庵供奉的經典，共同為新的一年祈福。

有民眾關切今年市府有沒有發送小提燈？市府民政處表示，往年在文化公園舉辦限量發送元宵節小提燈活動，民眾熱烈索取，今年由於疫情持續延燒，中央也呼籲謹慎防疫，為了避免民眾排隊有群聚之虞，不發送小提燈。