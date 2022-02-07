台中市南屯區一家飯糰老闆手作「飯丸」，正港台灣味飯糰暖暖入口，讓獲贈的員警直呼有家的感覺，幸福滿滿。（民眾提供／盧金足台中傳真）

民眾歡度9天春節年假，員警犧牲假期保護大家安全，民眾很有感，台中市警察局第四分局春社派出所獲贈嶺東南路上知名飯糰老闆手作「飯丸」，正港台灣味飯糰暖暖入口，讓員警直呼有家的感覺，幸福滿滿。

「幸福稻飯丸」飯糰店老闆表示，過年期間家家戶戶享受闔家團聚的日子，許多警察無法返家與親人圍爐過年，堅守崗位為守護治安及交通而努力，因為有這些默默地無名英雄，讓民眾度過一個順心、如意的假期。

他決定將這份感動，轉化成實際行動力挺員警，親自送來熱呼呼的手作飯丸。

今年春節假期期間，為能讓民眾安心過好年，警察肩負起維護治安交通之重責大任，並全力投入防疫安全維護工作，讓大眾感念在心。

南屯區「幸福稻飯丸」老闆為表達感謝之意，親送店內熱銷飯丸至警所，為波麗士大人們帶來新春暖意，此舉動令夙夜辛勞的員警倍感溫馨，更帶來莫大的鼓舞。

春社派出所所長邱柏昌表示，維護良好的治安環境，才能使民眾有感，感謝社會上許多支持警察的民眾，讓警察同仁無後顧之憂，全心全力為人民的安全及社會治安打拚。

面對疫情再次升溫，警方也呼籲民眾，遵守防疫指引，佩戴口罩勤洗手，保持社交安全距離，落實實名制登記，齊心抗疫守護家園。