農曆年節就快到了，大家都會趁過年的時候玩刮刮樂，希望可以中大獎，《搜狐網》運勢專欄點名生肖豬、雞、狗、鼠的人，在過年前夕好運連連，喜事不斷，偏財運佳，有望中大獎、發大財。

生肖豬

屬豬的人，喜氣洋洋，生來好運，無論做什麼，都可以輕鬆賺錢。是上天眷顧的生肖之一。但大多數豬人不喜歡爭強好勝，他們知足和快樂，樂於接受現狀。正因為如此，他們生來就有極強的運勢。尤其是一月底，偏財星到了，他們可以翻身了。也許只是一張彩票，就可以改變他們一生的命運。

生肖雞

屬雞的人精力充沛，無論你過去受過多少苦，無論這段時間你的運勢多麼倒楣，總之，你對下一份事業的堅持和你的努力都會帶來給你的生活帶來很多驚喜，也會讓你身邊的家人和朋友佩服，1月底你的財運會上升，偏財運和正財運都很好，還能帶著全家人吃香喝辣！

生肖狗

屬狗的人很勤奮，不怕吃苦。他們早期運氣不佳，命運受阻。辛苦了好一段日子，收穫卻只有一點，讓他們頭疼不已，但接下來的日子，他們的命運卻不一樣了。不僅好運會找到自己，不管做什麼事都能夠順利，所有的付出都漸漸有了回報，業績突出，還能升職加薪，財運旺盛。

生肖鼠

屬鼠人聰明能幹，腦筋快，思維敏捷，洞察力也極其敏銳，總能嗅到各種商機。屬鼠人運勢在1月底有了很大的改善。財神進宮，財運安穩，他們總是有身後的貴人支持，他們可以為自己的事業和生活感到自豪，有遠道而來的貴人提供機會，屬鼠人只要把握好時機，就能財源滾滾來。