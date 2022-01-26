年節氣氛越來越濃，但疫情也越來越緊繃，印度神童阿南德同門派占星師、研究吠陀占星十多年的李靜唯老師分析12星座2月運勢，事業最旺的星座當屬吠陀巨蟹，感情最旺的則是吠陀雙子，財運最旺的則是落在吠陀天蠍跟吠陀水瓶，雙雙入榜。

吠陀占星與西洋星座不同，八成的人是西洋星座往前推一個相位，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

【2月事業運：巨蟹(吉)，牡羊、雙魚(平)，摩羯(凶)】

巨蟹座：吉

2月金星合相在巨蟹的事業宮，對吠陀巨蟹而言是一個很公平的月份，你的付出與努力都將獲得應有回報，豐厚的年終讓您繼續有向前衝的動力，但要注意身體跟意外的擦傷，同時要注意夫妻之間的壓力。

牡羊座：平

太陽進入吠陀牡羊的工作宮，跟幸運星木星合相，2月在職場上會透過長官或年長貴人帶來許多與他人交流的機會，或帶來一些新想法，不過太陽畢竟還是凶星，所以代表這些機會也會夾帶著一些潛在的危機，特別要留意人際關係，以及跟長官之間的溝通管道，不要捲入口舌是非。

雙魚座：平

木星進入雙魚座，加上金星火星合相在事業宮，工作上會有新的機會或新的職務，但小心火星進來會帶來一些適應不良，所以心態上要調整，不然可能會發生一些意外的失誤。可以的話2月要多利用火星的力量努力打拚，在事業上可以得到更好的機會，你所需要的資源也會因為你的努力而到手。

摩羯座：凶

2月金星跟火星合相打到吠陀摩羯的事業宮，在工作方面要格外謹言慎行，可能會有離職的衝動或者被資遣的危機。建議摩羯在運勢低迷的時候，還是以保守為宜，也要注意工作壓力對身體跟夫妻感情的影響。慶幸的是，木星進入摩羯的財帛宮，在財運上可能會有一些新的思維或想法，即使換工作一開始覺得不好，後面也會漸入佳境。

【2月感情運：雙子(吉)，天秤、射手(平)】

雙子座：吉

2月單身的吠陀雙子有機會遇到突如其來的桃花，不過要小心可能來得快、去得快。至於感情生活已經很穩定的吠陀雙子，2月可能會面臨一些突發狀況，進而影響到雙方的情緒。

天秤座：平

2月吠陀天秤剛開始感情會像梅雨季一樣陰雨綿綿、苦無機會，不過隨著火星與金星合相的緊密度越緊，你會感覺像是雨過天晴一般，恭喜你將有機會能夠遇到心儀的對象。

射手座：平

2月有認識一些新朋友的機會，重點是你對於新朋友會非常有好感，建議還是要花一點時間觀察，否則很容易因為衝動而陷入熱戀，沒發現對方是爛桃花。

【2月財運：天蠍、水瓶(吉)，處女(平)，金牛(凶)】

天蠍座：吉

2月對吠陀天蠍來說，有獲得意外錢財的機會，有可能是你提供了一個好的想法，或是一個好的機緣，讓你在工作上能夠獲得一筆獎金。

水瓶座：吉

整體而言，吠陀水瓶2月財運還算穩定，也代表著收入來源很穩定，不過由於受到火星的影響，可能會有一些意外的支出產生，騎車開車的吠陀水瓶要小心吃上罰單。

處女座：平

如果原先就已經有計劃想要購買東西的話，這個月是一個可以花錢的好時機，因為火星的影響，2月吠陀處女購物慾望會特別強烈。

金牛座：凶

2月吠陀金牛在資金的運用上壓力越來越大，一些花費都超出你原先的預期，如果你手頭上有一些閒錢，建議還是先留著，以防萬一。

【2月健康運：獅子(凶)】

獅子座：凶

2月對於吠陀獅子來說很容易舊疾復發，如果本身是容易過敏的人更要特別留意，當過敏再度發作會讓你很不舒服。