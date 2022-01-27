春節是民間最隆重盛大的傳統節慶，以除舊佈新、拜神祭祖、驅邪攘災、祈求豐年等形式展開新的一年。迎接虎年到來，中國武當道教太玄法師協會道長蕭道賢指出，2022年生肖屬虎、蛇、豬、猴民眾，因與太歲星君沖犯刑剋，要注意血光及車關，宜安太歲、消災改制，新春期間不妨踏「七星劍橋」驅邪淨身。

高齡78歲的蕭道賢指出，民間習俗在冬至之後，宮廟開始為信眾提供祈安禮斗，如安太歲、安平安斗、點光明燈等服務，即將到來的虎年，是十二生肖中最威猛的生肖，順著整體的氣場整個社會有蓬勃向上的趨勢，但老虎有時也會過於凶猛，恐招致血光、車禍或火災。

蕭道賢提醒，生肖屬虎者犯太歲，而生肖屬猴則沖太歲，另生肖屬蛇與豬者，則是與太歲星君刑剋，虎年的凶殺之氣，最好在冬至交節氣後安太歲與平安斗，以祈求新的一年平順。

位於台中市北屯區聖和真武宮，預計2月19日（農曆正月19日）起啟建九天之『祈安九皇朝真禮斗「消災驅瘟」、「保福迎財」吉祥醮會』祈福法會，祈求合境吉慶、人民安康。

其中，會場將設置「七星劍橋」，台中聖和真武宮住持蕭晏渝指出，七星劍橋是傳承自漢朝的科儀，台灣已經很少見了，七星劍劍肉雙面刻七星，劍橋下又有七個爐火，也是代表七星，相傳民眾踏過七星橋，是具有驅邪淨身之作用，且可以化解信士之車關、血光、病厄…，其「消災解厄」作用力更勝安平安斗化點光明燈。