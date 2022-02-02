彰化市元清觀宴王桌擺設果雕、捏麵，還巧思以蝦殼蟹甲，打造蝦兵蟹將，豪華的「看桌」端出了藝術，吸引絡繹不絕來拜拜祈福。（吳敏菁攝）

有290年歷史的古蹟虎山岩，推出百年神轎新春祈福，歡迎善信大德前來祈福與佛結緣隨喜。（吳敏菁攝）

有290年歷史的古蹟虎山岩，推出百年神轎新春祈福，歡迎善信大德前來祈福與佛結緣隨喜。（吳敏菁攝）

彰化元清觀是唯一國定古蹟拜天公的寺廟，大年初二遵循古禮請道教法師道長舉辦祈安植福法會，祈求國泰民安風調雨順、疫情早日遠離，並搭起七星平安橋，吸引人潮滾滾，宴王桌擺設果雕、捏麵，還巧思以蝦殼蟹甲，打造蝦兵蟹將，豪華的「看桌」端出藝術，讓人莞爾太神了。

元清觀是台灣唯一以觀為名並供奉玉皇大帝的寺廟，彰化元清觀俗稱「天公壇」，由彰化市公所代為管理。初九天公祝壽大典是一年當中最隆重熱鬧，總吸引絡繹不絕的人潮，從去年起首度於初一元始天尊誕辰之日，舉辦「天師祭天」祝壽大典暨祈安植福法會；今年虎年也繼續延續，新春大年初一舉辦「啟建道教二十五朝供禮」祈安植福法會，信眾絡繹不絕前來祈福參拜，祈求新的一年平安順利。

初二持續遵循古禮請道教法師道長舉辦祈安植福法會，廟呈搭起七星平安橋也吸引人們過橋，祈求平安，疫情早日遠離。迎接建縣300年，廟裡廟外都掛滿了彩繪燈籠，呈現了喜氣洋洋的祝福。

彰化市長林世賢表示，初一、初二都拜天公，拜天公是敬謝天地、感謝諸神護國佑民，在初二回娘家日子，還巧遇一位媽媽，在女兒的攙扶下堅持要「行跪拜禮」，行跪拜禮是內心對神明最謙卑虔誠的顯現。這位媽媽虔誠的祈禱容顏，令人動容。豪華炫麗的宴王看桌也予人美不勝收的感動。

此外，有290年歷史的古蹟虎山岩，也推出百年神轎新春祈福，歡迎善信大德前來祈福與佛結緣隨喜，添油香躦轎腳，完成後致贈蓮花一朵與一元復始錢母。今天初二人潮滾滾，來拜拜求平安，不少人也想著立春下了一夜春雨，不知李花開了沒，出門踏青，為求尋見「第一朵」。

虎山岩除了以歷史古剎聞名，近年來後山花海更是打響，五月有金針花，年年立春過後500多株李花綻放如雪，美得讓人魂縈夢牽，立春天猶冷，已吸引人們頻頻探詢，就在這幾天，應該就快開了。