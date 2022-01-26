經過1月金逆跟水逆的驚濤駭浪之後，跟印度神童阿南德同樣是研究吠陀占星的李靜唯老師分析，進入2月後水星跟金星都恢復順行，但2月7日開始火星追上金星，帶來很大的爆發力、殺傷力。火金合相會影響雙子座，而雙子座對應的身體器官就是肺跟呼吸系統。

凶星羅喉持續待在金牛座，將待到5月17日，羅喉對應的也是上呼吸道、頸部跟喉嚨，加上木星對於雙子座也產生相位，這樣的星象對於疫情緩解相當不樂觀，特別容易發生在一些自以為控管很穩定的國家，可能會有新一波的爆發。這樣的情況到2月底都不見好轉。

另外，由於火金緊密合相在射手座，而結束逆行的水星也開始靠近土星，射手座與水星在占星學裡都代表著交通運輸，因此跟交通運輸相關的事物可能發生意外狀況，李靜唯老師呼籲，2月要注意天災人禍，或疫情導致的交通運輸中斷、資訊中斷，甚至是人際溝通的阻礙。

但2月比較值得慶幸的是，太陽會遠離土星開始靠近木星，李靜唯老師分析，太陽代表權威或領導人物，木星是一顆往外拓展的星星，也是一顆幸運之星，當太陽靠近木星，將可能看到原本受到限制的國際事物慢慢的走向開放，例如英國已經宣布1月26日解除大型公共場所強制戴口罩跟施打疫苗的規定，採取與病毒共存，走向讓民眾自我管理的階段。

李靜唯老師預測，2月國際間的規則改變會更明顯，甚至大型國際組織間的會議，可以達到比較好的協議，對於一系列的天災人禍、或疫情問題，將帶來一些較好的解決方案。以吠陀星盤來看，到5月17日羅喉離開金牛座後，有望找到與病毒共存的方法，屆時疫情問題就會慢慢淡化，但接下來大家要有心理準備，即將共同面對的議題是極端氣候變化跟經濟衰退的問題。