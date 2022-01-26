在台灣也有日本年味！春節9天連假將至，在台灣有吃湯圓或水餃能招來好運的習俗，今年受疫情影響，仍無法開放出國，樂雅樂餐廳複製在日本過年的氣氛來台灣，把在日本習慣吃「帆立貝」的作法帶進全台樂雅樂餐廳，有著即使面對大風大浪也能一帆風順、勇往直前的含意，用餐也能討個好彩頭。

搶攻新年用餐商機，樂雅樂餐廳宣布來店用餐點購新春指定餐點，即可免費加贈北海道3S大干貝乙份。樂雅樂餐廳特別在過年前推出全新菜單推出豪華海陸三品、兩品等多樣選擇，讓喜愛品嚐多樣化餐點的饕客們不必再煩惱，通通一次滿足味蕾，不僅能帶好運，還能飽足滿載而歸。

樂雅樂餐廳表示，2020年推出的海陸拼盤深受消費者喜愛，年度熱銷萬份，因此針對這部分加以改良推出「沙朗牛排炸魚鮮蔬拼盤」、「沙朗牛排炸蝦鮮蔬拼盤」，主要以樂雅樂經典牛排及香煎雞腿肉為主，搭配英式炸魚或日式炸蝦與鮮蔬沙拉，除了份量十足外，還兼顧營養均衡，豐盛海陸一次享受。

樂雅樂餐廳表示，喜愛海鮮的消費者絕不容錯過「香煎牛排干貝」，選用北海道3S大干貝，鮮美多汁，相信吃過的老饕絕對能明白；「香煎牛排藍鑽蝦」則選用蝦界LV等級的阿拉伯，甘甜爽口無腥味，最能直接品嚐到海鮮的原味。

樂雅樂餐廳為回饋消費者特別祭出即日起至2022年02月28日點購「波士頓龍蝦」只要以220元即可加購「樂雅樂沙朗牛排(6oz)」，一次品嚐整尾波士頓龍蝦，肉質鮮甜、紮實，搭配檸檬奶油醬，增添清新風味，是最頂級奢華的海陸拼盤。

樂雅樂餐廳表示，於活動期間內點購日本秋田和牛、波士頓龍蝦、牛排海陸雙品、豪華三品，免費加贈北海道3S大干貝1份。