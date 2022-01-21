遠雄集團針對自貿港區事業員工染疫事件，已依據中央流行疫情指揮中心公布相關具體作法，緊急執行相關作業及管制措施，並同時安排於加值園區執勤的員工及生活服務提供廠商人員，於今(21)日完成快篩，並宣導進駐的港區事業、廠商及其員工加強個人清潔及注意身體狀況。

今日一早傳出遠雄集團自貿港區有員工染疫，疑似為員工去過西堤餐廳，遠雄也啟動公司樓層全面篩檢。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，自貿港港區事業員工染疫，已於上午七時即刻進行園區同仁快篩，並針對各層樓梯、電梯、廁所及茶水間等公共區域每二小時清消、港區事業員工待勤區域即刻採取動線分流管制，待勤員工僅能使用專用通道直接入出待勤區，並要求不得進入園區其他建築物以減少與其他人員接觸，俟有初步結果，另行報告。

遠雄自貿港公司為桃園航空自由貿易港區經營者，主要經營業務為航空貨物集散站及自由貿易港區兩區域，本次事件為進駐本自由港區營運的港區事業所屬員工，自由港區人員入出皆受管制，且各港區事業作業區域分戶獨立，影響情形雖仍在彙整中，但評估在可控制範圍內。