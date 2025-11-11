11月下旬即將到來，有些人將迎來財運大爆發！《搜狐網》列出3個星座在11月下旬將得到財神爺眷顧，其中天蠍座不僅能抓住市場脈動而獲得豐厚收入，還能靠著在職場上的亮眼表現而升職、加薪。

金牛座

金牛座11月下旬將迎來前所未有的財運高峰，工作上會得到長官賞識，有望收獲豐厚的獎金，也有望靠友人指點，找到更多賺錢的方法；另外，金牛座11月下旬投資也會有意外收獲，尤其在不動產和股票投資上有望獲得可觀回報，建議多留意周圍的投資機會，但切記不要過於貪心，穩中求進才是正道。

天蠍座

天蠍座11月下旬將進入財運爆發期，能夠準確把握住市場脈搏，使財富穩步增長；另外，天蠍座11月下旬開始，在事業上將獲得重大突破，不僅有機會擔下重任並獲得加薪的機會，還可能透過人脈關係而獲得意外之財。

雙子座

雙子座11月下旬將遇到貴人相助，在工作上將得到專業人士的指點，使其事業發展有重大的突破，收入也水漲船高；另外，雙子座11月下旬偏財運特別旺盛，可能透過中獎、意外獎勵或意外饋贈等方式獲得一筆橫財，也有望靠著社交能力而得到賺取額外錢財的機會，建議多參與社交活動，把握機遇。

