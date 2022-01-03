來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬馬、蛇、猴、雞、龍的人本周會有好運，財旺、運旺、桃花旺，一切都順利。

▍1.生肖馬

屬馬人本周幸運值上升，周四「六合」，周日「三合」，富貴多多，輕鬆實現財富自由，會有好心人幫助，做事很輕鬆，財運上可獲取大筆錢財，工作上也是得心應手，事業上能獲得上司信任和支持，薪水將有大幅度的提升。

▍2.生肖蛇

屬蛇人本周生活順心，特別適合進行聚會，可迎來更多好運。周五「六合」，周六「三合」，是非常幸運的日子，可把重要的事放在這幾天處理，學業、工作容易做出亮眼成績，得到很大進步。求財順利，金錢運勢能夠明顯提高，收入可觀。

▍3.生肖猴

屬猴人本周貴人運佳，有大喜事降臨身邊，要好好把握。周一「三合」，周二「六合」，事業上有所收穫，不是職位得到提升，就是得到難得的深造機會，要好好把握機會努力打拚。收入高，存款多，生活品質也提高了，手頭寬裕，想買什麼就買什麼，過著福氣滿滿的日子。

▍4.生肖雞

屬雞人本周好事接二連三，周一「六合」，周二「三合」，財運蒸蒸日上，可快速盈利，大賺一筆。賺錢時可以受到貴人相助，賺得財庫滿滿，手裡錢多心不慌，可放心消費。事業運好轉，工作順利，能發揮自己的聰明才智，有望升職位，漲薪水。

▍5.生肖龍

屬龍人本周的運勢是後來者居上，越往後運氣越好，周五「三合」，周六「六合」，工作上容易事半功倍，個人狀態積極向上。周六「咸池」桃花逢「六合」，單身的會有異性主動相約，已婚者無比幸福，與伴侶氣氛融洽，非常的浪漫。

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