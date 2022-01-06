運勢命理網站「十二生肖運程命理」分析，生肖屬牛、狗、兔的男人最愛欺騙老婆，因此身為他們的另一半很容易沒有安全感，常常會對他們的話起疑心。

▍1.生肖牛

屬牛男是標準的雙面人，他們話很少，不太會主動表達意見，也不太會表現自己，看起來很憨厚老實，不過只要跟他們熟識後，就會發現他們內心世界並不像表面上看起來這麼單純，如果有人惹到他們，他們會假裝原諒對方，實則記在心上，找機會再找對方的麻煩，他們婚後內心依然玩心很重，管不住自己，異性朋友很多，甚至會有踰矩的行為，如果老婆起疑心，他們會裝做什麼都不知情，面不改色的欺騙老婆。

▍2.生肖狗

屬狗男頭腦聰明，反應很快，說話幽默風趣，身邊有很多異性朋友，他們知道如何博取異性的歡心和喜愛，當他察覺某個異性仰慕自己，還懂得如何保持曖昧不明的關係，讓對方迷戀得暈頭轉向，屬狗男特別擅長撒嬌，貼心舉動一套接著一套，婚後他們這種撩妹性格很難改掉，當老婆問起時，他們還會說謊騙人，身為他們的另一半一定要特別小心。

▍3.生肖兔

屬兔男本性很善良，所以他說的謊往往是屬於「善意的謊言」，他們對待感情很認真，平常對老婆百般寵愛，當他說謊時其實很容易被看穿，不過老婆往往也能理解他的苦衷，而選擇不拆穿他，久而久之屬兔男只要遇到想要逃避的問題，就會習慣性對老婆說謊，在這種時候他們往往會覺得很無奈，甚至受到良心的譴責。