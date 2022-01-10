來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬雞、牛、鼠、豬、狗的人本周好運降臨，財運增旺，事業有貴人相助，度過如意順遂的好日子。

▍1.生肖雞

本周屬雞人生活很滿意，心情非常好。周三、周日「三合」，周六「六合」，身邊助力多，人際關係良好，事業有貴人相助，全力以赴就能取得不錯的成績。周二有「天喜」桃花入命，愛情悄悄來臨，甜蜜無比。

▍2.生肖牛

屬牛人本周諸事稱心如意，福財雙至，周二「六合」，周日「三合」，好運氣難擋，注定會發達起來。財運方面錢財只升不降，理財收益不停，全部看漲。上班族收入高，獎金豐厚，做生意的好好經營，賺得會非常多，數錢數到手軟。

▍3.生肖鼠

屬鼠人財運旺，本周有錢財入帳的機會，周三「六合」，周六「三合」，重要的事情安排在這些天去辦一定能成功。貴人多，做事有人幫，事業會很輕鬆，不但賺錢容易，職場中也能大展身手。屬鼠人有堅定的目標和信心，事業上會有明顯成長。

▍4.生肖豬

屬豬人福氣滿滿，萬事如意好運來，運勢有所提升，周四「六合」，周五「三合」，屬豬人一向都是幸運的，本周身邊更是好事不斷。鴻運當頭，做什麼都順利，積極上進，容易取得更大收穫，或者夢想成真。

▍5.生肖狗

屬狗人將會迎來心滿意足的一周，周四「三合」，周五「六合」，好運多多，快樂無比，天隨人願，讓人羨慕。沒有任何的負擔和壓力，上班族會有加薪領獎金的美事，創業者多和客戶聯繫，有機會簽下大訂單。

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