運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，來到新的一年，如果想要增旺財運，可以利用一些簡單的招財秘法提升自己的財氣，同時還可以讓人緣、愛情、健康、福氣都越來越旺。另外還要避免一些破財的壞習慣，在新的一年能賺錢又能存錢，越來越富有。

以下是招財5個小秘法：

▍1.在財位放花瓶與小燈

2022年的正財位在「東北方」，可以擺放一個花瓶，在裡面放少許清水，最好是取自銀行的「發財水」。另外在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮七七四十九天，照亮你的財位，可為你招新年財、聚財氣。

▍2.於財位擺放貔貅一對

貔貅是以錢財為食的神獸，最喜歡咬過路人的錢，吸納四方財氣。在流年財位「東北方」擺放貔貅一對，代表一陰一陽、一公一母，公的咬錢、母的守財。然後將中獎的彩券，或地上撿到的錢，也就是所謂的「錢母」一併放在貔貅旁，對催財更有利。若居家財位不適合放物品，也可直接放在「入門對角」的財位上。

▍3.在皮夾養金蟾或貔貅

傳説金蟾住在月宮中，喜歡咬錢，肚大能容天下財寶，和貔貅一樣，都是重要招財神獸，能招人緣財和桃花財。金蟾、貔貅可視其大小養在財位、聚寶盆或錢包中，每月滿月之時淨化，更添能量和靈驗之效。或也可以在皮夾中放一個紅包袋，內裝88元或168元，取「發發」「一路發」之意，紅包外寫「2022年財運大發」，放到農曆大年初六之後再拿起來，存入戶頭，或拿來投資，即可增旺財運。

▍4.取銀行發財水

因為銀行是錢最多的地方，銀行的水自然吸收了財氣。若是有去銀行辦事，可以在那邊的飲水機裝杯水喝掉，或拿小瓶子裝一點帶回家，這就稱為「發財水」。

▍5.留下尾數39的百元鈔

編號尾數39的百元鈔，非常適合在2022年當錢母使用，因為在60甲子年中，「壬寅年」是排名第39位，所以印有39尾數的百元鈔是能旺發財運的幸運錢母。

除了用以上方法招財，艾菲爾老師提醒，日常生活中要避免浪費水、抖腳、唉聲嘆氣、使用破錢包，還要注意額頭清潔，以及維持家中綠植健康，如此一來才不會招來破財，能讓財富留在身邊。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】