農曆年前大家都忙著除舊佈新，希望家中新年換個新氣像，當中燈具的選擇，其實在室內設計中相當重要，不僅能打造保持明亮、開揚的感覺，更能隨著燈的變換來改變家中的氣氛，而且更是「明財位」、催旺家中財運的一大重點，而今年飛利浦也推出了最新2款靜欣、悅歆吸頂燈，以纖薄簡約設計及智慧遙控功能，打造時尚居家感。

飛利浦推出了全新的靜欣、悅歆吸頂燈，以極簡纖薄外型去打造室內空間視覺挑高的效果，定價4999元起。（昕諾飛提供）

飛利浦全新的靜欣、悅歆吸頂燈，以極簡纖薄外型去打造室內空間視覺挑高的效果，而且均採集成光源與展翼式光束角設計，能夠大幅提升光效與亮度之餘，也能讓光線更均勻，而且兩款也分別推出星鑽版及璀璨版，於燈面上布滿星光圖案，在不同角度也能呈現出不同的絕美光感，除了聚會、閱讀、休閑、夜燈4種預設場景以外，在休眠模式下更會在60分鐘後自動熄滅，同時更搭配全新設計遙控器，可同時綁定三盞調光調色吸頂燈進行分別遙控，一鍵即可切換全屋照明更方便。

飛利浦推出了全新的靜欣、悅歆吸頂燈提供智能升級遙控器，可同時綁定三盞調光調色吸頂燈進行分別遙控，一鍵即能遙控居家各區光感。（昕諾飛提供）

但說到家中必備的，當然少不了能調整顏色的氣氛燈，像小米的米家LED智慧燈泡，除了一般照閒及冷暖色溫等基本調整以外，更能轉換不同的燈光色彩，還有米家床頭燈2，更能根據設定去進行早安喚醒或日落助眠等功能，還能作顏色、色溫、亮度及流光調節，以達到最適合睡眠的狀態，而且均能以語音控制，24日前還有「小米年貨節」現領現金券優惠更划算。

米家 LED 智慧燈泡 Lite 彩光版，定價395元，24日前買3個即享活動組合價945元。（小米提供）