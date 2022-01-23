新竹市「新竹過好年」展期「虎嘯生風」即起在東門城與護城河等處登場，6件聲光裝置今起傍晚5時30分至晚間10時點亮，讓民眾感受農曆虎年年節氣氛。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

春節將至，新竹市政府今年的「新竹過好年」展期以「虎嘯生風」為題，邀請藝術團隊，結合「聲音」與「生風」在地元素，在東門城、護城河沿岸800公尺，創作6件聲光裝置，即日起傍晚5時30分至晚間10時點亮，讓民眾感受農曆虎年年節氣氛。

市長林智堅表示，面對疫情，市府與策展團隊嚴正以待，上周宣布延後舉辦新竹過好年開幕活動，但6件作品照常展出，作品穿插市區古蹟與建設間，沿途都是市府打造「步行城市」 的成果，歡迎民眾自新竹火車站或轉運站下車，沿途漫步欣賞城市美景。

首站是東門城，有高達4公尺、寬2公尺、最大的聲光裝置「光虎」，其由玖格設計打造，白天、晚上皆可欣賞，晚間5時半起至10時，每半小時就能看見「光虎」展演聲光「虎嘯」，象徵吼出新年新希望，期待疫情退散，美好事物再度如常。

接著沿著護城河有5件作品，「掌聲林」由都市藝術工作室與聲音藝術家林弘韜合作，結合河畔林蔭，自地板投射1個個似綿延不絕的虎掌光，還會因應周邊環境音，忽明忽滅，打造1座充滿虎嘯與風聲的森林，走入其中彷彿有隻大老虎，看得到卻抓不著，是場結合聽覺與視覺的沉浸式體驗。

「徹夜未眠直至晨光」由擅長動力機械的穀米機工打造，以老虎黃、白、黑的斑紋發想，設計由2個圓環組成的動力燈光雕塑，圓環上有風力感測器，只要有風就會自動運轉，當圓環交錯甩動時，好似老虎在護城河水面躍起後落下的姿態，這股綿延不絕的能量，如生生不息的風為新竹帶來的生命力，也隱喻乘風破浪向前行。

「身風」由擅長竹子等複合媒材的禹禹藝術工作室打造，以具透視原理的類建築手法編織，造型由種子轉化為風的意象，在護城河上打造出竹構長廊，民眾可直接走上去，親身體會藝術與河畔綠意等自然環境的互動。

「無限光景─護城河版」由黑川互動媒體藝術打造，作品以LED顯示器構成，高速運動的影像由點、線、面轉化為立體，搭配未來感的電子音樂，譬喻科技浪潮來襲，也凸顯新竹身為科學園區所在地的重要性。

「小光虎踏青」由都市藝術工作室打造，利用今年新竹過好年的小光虎提燈，在草地上排列組合成1個個大型虎掌足跡，延伸的橘色毛皮與黑色腳印，彷彿位於東門城的「光虎」溜來這裡踏青。

城銷處也提醒民眾，防疫期間，逛燈區請保持安全社交距離，落實戴口罩、勤洗手、實聯制等防疫措施。