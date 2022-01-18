金融機構放任、助長炒房，今年將重點查。金管會18日邀集金融機構總經理、總稽核，列出三種常見助長炒房的貸款態樣，即建築購地貸款多次展期、購置工業區土地貸款案多次展期，都未興建，且銀行也未收回部分款項或升高利率；三是假理財真炒房，且以人頭戶申貸，今年都將列為金檢重點查核項目。

檢查局副局長張子敏表示，由於中央銀行已訂出18個月的新期限，銀行若再遇到購地貸款到期展延，或新購地貸款契約，都要依此規定明訂18個月期限，並要有未履約的懲罰性條款，不能再放任養地不建。

金管會列出的三大金融助長炒地或炒房態樣，一是建築購地貸款或週轉金授信案，有多次辦理續約展期仍未動工興建，且沒有在展期時要求借戶收回部分貸放資金或調高利率。二是辦理購置工業區土地貸放案，歷經多次展期仍未動工興建，甚至在展期時調降貸放利率。三是投資客利用投資理財課程，誘導民眾組成炒房團，向銀行融資，貸放後有由代書以現金提領貸款資金等情事。

張子敏表示，先前一般金檢發現有銀行承作零元炒房團的貸款，發現幾種銀行應注意卻未注意的缺失情況，一是銀行人員去上課地點集體對保，卻未發現其是集體購屋；二是合約金額出現錯誤，銀行也未發現；三是貸款是由第三人還款付費；四是有代書提領現金還款，銀行也沒有發現，這類購屋有拉高房價申貸、人頭戶申貸等違失情況。

去年不動產專案金檢的10家銀行及三家票券公司都要針對缺失，繳交改善報告，另外亦有金融機構是在一般金檢被查到缺失，亦要繳交改善報告。

除了列在今年金檢重點項目，抓到要重罰外，銀行局也正在檢討拉高不動產授信風險權數，預計最快今年6月計算資本適足率時將會適用。

金管會表示，為督促銀行業者強化不動產授信業務風險管理，18日邀集全體本國銀行、信用合作社及票券金融公司總經理及總稽核等高階主管，召開「銀行業不動產授信業務主要檢查缺失」視訊溝通會議。

金管會在2021年對金融機構不動產放款進行專案金檢發現缺失，已在同年5月18日發函，督促各金融機構注意辦理。配合中央銀行在2022年1月13日發布對借款人購地貸款應在「一定期間」動工興建的認定，及未依限動工所應採行措施，金管會亦針對購地貸款及投資客炒房的檢查缺失，要求業者進行檢視並確實改善，