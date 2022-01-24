詐騙年年有去年特別多！永豐銀行24日表示，2021年全年防堵疑似遭詐騙約180案、累計總金額逾6000萬元，其中，以「假親友」存、匯款手法最為常見，「假投資」則是金額最高；同時，社群應用也成為詐騙管道之一，曾有客戶一度誤信社群投資訊息而險遭詐騙，金額雖僅千餘元，永豐銀行行員主動關懷仍防堵成功。新年將至，永豐銀行持續以嚴密的防詐騙通報網絡，一同守護客戶資產。

永豐銀行表示，去年各分行防堵詐騙案件中以「假親友」存、匯款名義詐騙件數為大宗、達92件，險遭詐騙累計總金額逾1900萬元；以「假投資」名義詐騙件數則為66件、累計總金額則逾3800萬元，其中，多數假冒為國外家人或親友，透過電子郵件、簡訊或LINE社群軟體誘導投資股市或交易虛擬貨幣，並加上限時匯款等理由行騙，幸經行員勸阻並通報轄區員警共同協力、成功阻擋。

聯手警方防堵詐騙，永豐銀行表示，各分行每月定期宣導防詐騙流程、更新手法資訊及建立防詐騙案件模式與防搶演練；其中，永和分行第一線人員透過高度警覺小心查證，去年協助警方於現場逮捕嫌犯，獲政府機關表揚。永豐銀行將持續與政府一同協助客戶遠離詐騙、守護資產。