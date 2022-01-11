「直男癌」一詞在台灣，經常是用於形容男生不細心，而且不懂得浪漫，做事直來直往，行為讓女生看了哭笑不得。有些星座個性非常直男，不懂得觀察別人的情緒，結婚之後，甚至容易把妻子惹哭，《搜狐網》近日分享3個天生直男癌的生肖，不懂得如何說話，也成為他與伴侶吵架的導火線。

1.生肖牛

屬牛男天生少根筋，不懂得觀察他人的情緒變化，甚至喜歡依賴別人，還愛裝作不知情，若是與妻子發生爭執，他們不懂得如何哄對方，一不小心就把妻子惹哭，但卻不知道自己錯在哪裡，建議他們可以多聽別人的意見，與伴侶好好溝通，經過不斷地反思與改進，他們也能夠變得很貼心。

2.生肖猴

屬猴男大多都是直男，講話總是不經大腦，甚至不懂得珍惜身邊的人，若與伴侶吵架，他們經常會把對方氣哭，孩子氣的他們又不願道歉，導致雙方感情變差，但實際上伴侶才是最懂他們的人，建議屬猴男要學著聽取伴侶的意見，在適當的時候表達自己，平時多與情商高的人接觸，也有助於他們改變直男個性。

3.生肖雞

屬雞男天生是直男，與別人發生爭執時，他們不會觀察氛圍，總是喜歡據理力爭，也毫不在乎對方的感受，就算被身邊的人提醒，他們還是不知道改進，與伴侶吵架時也是如此，總是一定要吵到贏，建議他們要學會多聽，既然不懂得說話，就要學習適時收斂，可以減少爭執發生，也能逐漸擺脫「鋼鐵直男」的標籤。