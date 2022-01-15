用金錢來衡量愛情並不全面，他只是一方面。但在感情裡有時候最經不起推敲的也是錢，許多人會因為對方不肯為自己花錢，而懷疑自己不被愛了，不過當遇到以下星座時就不會遇到這樣的問題，運勢命理網站「靈匣網」分享，天蠍座、金牛座、巨蟹座、雙魚座、獅子座的人，雖然對自己很吝嗇，卻對另一半很慷慨，願意花錢在所愛的人身上。

天蠍座

天蠍雖然平日裡看著很高冷，不好交流的樣子，但是他們對待自己愛的人卻是真摯熱烈。當天蠍有了愛的人，他們會不顧一切的對對方好。在天蠍們看來，愛情是需要用心經營的，他們會慢慢改變自己的小毛病，讓兩個人的生活更融洽。他們會為了讓伴侶過上優渥的生活而努力，在他們看來，一定的物質基礎是非常有必要的。但是對伴侶大方的天蠍對自己卻是很節儉，看得過去就行。

金牛座

金牛座的人將金錢看得很重要，所以他們會努力工作賺錢，但是對自己卻不是那麼大方。金牛更傾向於把錢存起來，手裡有錢金牛才有安全感，給人留下節儉的印象。金牛雖然對自己很將就，但是對自己的伴侶可不是這樣。他們願意為了伴侶花錢，買點小禮物當做驚喜，這時候金牛平日裡存的錢就有用武之地了。金牛送禮物為對方花錢，在他們看來是表達自己的心意。

巨蟹座

巨蟹座是一個很老實、重感情的星座，但是他們的性格又是兩面的，在朋友和家人面前，巨蟹有時就像個孩子。巨蟹很看重感情，雖然他們平時可能不懂得表達自己，但心裡絕對是記著的。他們會盡全力對對方好，包括讓伴侶過上衣食無憂的日子。巨蟹喜歡給自己伴侶買東西，讓他們得到物質上的享受。對於巨蟹來說，看著伴侶因為自己準備的驚喜而開心，是一種享受；看著伴侶因為自己的努力過上更好的生活，是一種享受。這激勵巨蟹更加努力的去賺錢。

雙魚座

雙魚座的人對待愛情有些偏激，他們認為對伴侶好就是把自己的一切都給他，典型的我有多少錢就給你花多少錢的人。他們甚至為了付出而犧牲自己，自己縮衣節食，卻對伴侶花錢如流水。看上去雖然很讓人感動，我為你付出了所有，但是這種觀點是錯誤的。這會給伴侶很大的壓力，也是對自己的不尊重，最好的愛情是在保有自我的同時對對方好。雙魚的浪漫有時候會將這一點掩飾掉，但是也是要注意的，雙魚要改變自己的想法。

獅子座

獅子是對待愛情充滿激情的星座，雖然他們平時看起來精明能幹，不需要愛情的樣子。當獅子遇到自己愛的人，他們會努力的對對方好。他們不吝嗇表達自己，像是給對方買禮物來表達自己的愛，給對方買自己不捨得買的東西。這是因為獅子缺乏安全感，平時強大的獅子在戀愛後也是小心翼翼的，怕對方不夠喜歡自己，所以拚了命的要對對方好。