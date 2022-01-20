每個人都嚮往甜蜜的愛情，不過並不是所有人在感情裡都能得到滿足，有些人明明擁有不錯的對象，但是因為設下了太多要求和框架，容易因為不滿足而感到不快樂，不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，特別懂得珍惜，和他們在一起幸福指數爆棚。

▍金牛座

金牛座在職場顯得神采奕奕，特別有自信，不過談感情時卻相當自卑，因為他們覺得自己不夠好，所以每次面對心儀對象就會害羞得不知所云。一旦擄獲對方的心時，金牛座就會極度珍惜這段感情，因為他們覺得是自己賺到了，所以每天都會不自覺的向身旁友人放閃，分享自己的喜悅，整個人也變得更加容光煥發。

▍獅子座

獅子座在生活中比較無慾無求，因此只要給他們一點甜頭，獅子座就會感到心滿意足，對待感情同樣如此，獅子座不會為彼此設下太多要求，只要每天和另一半膩在一起，就算是芝麻蒜皮的小事，獅子座都會覺得超級有意義，恨不得公開宣告自己有多幸福。

▍天蠍座

天蠍座從來不會羨慕別人，因為他們認為，只要能夠和自己喜歡的人在一起，就是全天下最幸福的事情了。就算有其他追求者出現，他們也不會動心，並且會毫不猶豫的拒絕。陷入熱戀的天蠍座相當容易滿足，幸福感極強，看每件事都非常順眼，並且忍不住放閃，要讓大家都知道自己的快樂。

▍摩羯座

摩羯座平時總是一副正經、寡言的模樣，殊不知一旦陷入愛情就完全沒有理性可言，所有事情都是圍著另一半打轉，想要哄對方開心。摩羯座認為，只要對方陪伴在身邊，自己就會充滿力量，因此在感情中的幸福感極強，只要天天和另一半在一起，其他都不重要，至於秀恩愛放閃等行為，更是再正常不過的事情了。