愛情從來沒有道理可言，再親密的朋友，也有可能在某個瞬間，才發現對方是自己尋尋覓覓的對的人，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，容易日久生情，從朋友變成戀人。

▍巨蟹座

巨蟹座非常沒有安全感，他們很需要身邊的人肯定他、安撫他、照顧著他的情緒，時間久了他們就會想要依賴對方。這樣的巨蟹座對於一見鍾情是害怕的，面對朋友的陪伴和支持，巨蟹座會因此而被打動，加上了解對方的為人，就容易日久生情，將友情昇華成愛情。

▍金牛座

金牛座不善於表達自己的情緒，所以有人以愛的名義接近，會讓他們更加緊張，反倒是熟人，會讓金牛座更加隨心所欲的做自己。事實上，金牛座並不排斥愛情，只是會有些不知所措，之所以容易和朋友發展成戀人，主要是因為他們社交圈太窄，沒機會認識異性，加上容易日久生情，就會對相處得來的人慢慢動心。

▍處女座

處女座對於感情有點抗拒，如果有一個不熟的人對他們表達好感，處女座就很容易將自己的標準提高，並且從諸多細節中去否定對方，背後原因可能是防備過了頭，或是對自己沒信心。相反的，若是用朋友的身分去熟悉處女座，就容易贏得處女座的認可，即便沒有發展出愛情，處女座也會對你心軟許多。